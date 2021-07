Estate a Corte 2021, 45 serate di cinema sotto le stelle nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli

Cinema sotto le stelle nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Torna “Estate a Corte”, la rassegna ospitata nella Corte dell’Arte di Foqus (Via Portacarrese a Montecalvario, 69) che si svolgerà in 45 serate dal 13 luglio al 5 settembre, tra proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano (prezzo 5 euro, apertura ore 20, inizio spettacoli ore 21), con la direzione artistica di Giuseppe Colella in collaborazione con Pietro Pizzimento e Fabio Gargano e con Bronx Production.

Dopo il successo di critica e pubblico della scorsa edizione, che ha segnato un momento di rinascita in primis per il quartiere e poi per la città, la Fondazione Foqus ha deciso di rinnovare l’appuntamento estivo con il cinema con un programma studiato per offrire allo spettatore la possibilità di cimentarsi con i vari linguaggi a disposizione dei registi dalla fiction, al documentario, fino alla sperimentazione.

Si parte con “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, trasposizione cinematografica dell’omonima pièce teatrale della stessa regista, presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vincitore di 4 Nastri d’Argento tra cui miglior film e miglior regia.

Cuore della rassegna sarà l’ampio spazio dedicato al cinema campano. Tutte le opere presentate saranno accompagnate dagli autori che incontreranno il pubblico che avrà modo così di conoscere le maggiori realtà produttive del territorio.

Affondano le radici nella cronaca attuale i film “Gelsomina Verde” di Massimiliano Pacifico (14 luglio), “Fortuna” di Nicolangelo Gelormini alla presenza del regista, della protagonista Pina Turco e del produttore Davide Azzolini (21 Luglio), e “Rosa Pietra Stella” di Marcello Sanninno che introdurrà la pellicola con la produttrice Antonella Di Nocera (22 luglio).

Verranno proposti successi internazionali vincitori agli Oscar come “The father” di Florian Zeller con Anthony Hopkins, Miglior Attore Protagonista (17 luglio), “Nomadland” di Chloé Zhao, Miglior Film (18 luglio) e “Minari” di Lee Isaac Chung con Yoon Yeo-jeong, migliore attrice non protagonista (19 luglio).

In programma anche i documentari “Agalma, vita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli” di Doriana Monaco presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e “L’Armee Rouge” di Luca Ciriello che racconta la storia dell’ivoriano Birco Clinton che sogna di diventare una stella della musica, entrambi prodotti da Antonella Di Nocera (20 luglio).

Ultimo incontro di luglio, sabato 31 con “La villa” di Claudia Brignone sul grande parco pubblico di Scampia. Interverranno con l’autrice anche l’architetto Gilda Berruti, il docente e vicepresidente Associazione Quartieri Spagnoli Giovanni Laino, il regista Leonardo Di Costanzo, la presidente di Foqus Presidente Foqus.

“Foqus e i Quartieri Spagnoli ripropongono alla città un programma estivo di cinema e spettacolo di qualità, nella nuova Corte dell’Arte nei Quartieri, per apprezzare anche il meglio della produzione cinematografica napoletana, spagnola e internazionale. I Quartieri Spagnoli si offrono come nuovo approdo culturale alle serate estive napoletane”, ha dichiarato Rachele Furfaro, presidente di Foqus.

“Estate a Corte è un viaggio nella settima arte, alla scoperta dei maggiori successi e delle perle rare della breve, ma intensa stagione post covid, ma soprattutto una vetrina per il cinema campano sempre più alla ribalta nazionale e internazionale. Le serate presso la Corte dell’Arte saranno sia una piacevole distrazione che un momento di approfondimento grazie ai numerosi incontri con i protagonisti della magia del cinema”, così Giuseppe Colella.

La piazza polifunzionale dedicata all’arte e alla cultura dei Quartieri Spagnoli, realizzata anche grazie anche al sostegno di Invitalia nell’ambito del programma “Cultura Crea”, ospiterà anche presentazioni di libri e convegni tra agosto e settembre al fine di offrire un viaggio completo nella settima arte (per info eventi@foqusnapoli.it).