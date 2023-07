Estate Maddalonese, al via la terza edizione al Villaggio dei Ragazzi

Dopo il grande successo delle prime due edizioni torna, anche questa estate, la rassegna teatrale alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”. Su iniziativa dell’ amministrazione guidata da Andrea De Filippo ed in particolare dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Maddaloni, retto da Caterina Ventrone, il “Villaggio” diventerà, infatti, dal 13 Luglio al 21 settembre, luogo d’ arte teatrale sotto l’attenta direzione artistica di Michele Cupito. L’ istrionico attore teatrale maddalonese ha allestito per l’occasione un cartellone ricco non solo di nomi importanti ma anche di grandi emozioni. L’obiettivo di questo percorso teatrale gratuito è quello di valorizzare e promuovere il territorio e di richiamare un grande pubblico desideroso di bellezza, di cultura, di divertimento e di svago. Oltre al Villaggio dei Ragazzi, amministrato dal Commissario straordinario Antonio Caradonna, hanno collaborato all’iniziativa i comitati cittadini della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile e la Pro Loco “San Michele”. Questa la dichiarazione del Commissario Caradonna: “Il Villaggio ospita sempre con grande partecipazione manifestazioni del genere in quanto realtà socio – assistenziale, educativa e formativa profondamente radicata e in sintonia con il proprio territorio. Siamo scuola di “riferimento” per la comunità non solo in quanto al servizio delle tante famiglie che ogni giorno ci accordano la loro fiducia ma anche perché attivamente partecipe della vita cittadina ”.