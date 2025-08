Estate, niente vacanza per il 27% della popolazione Ue

Nel 2024, il 27,0% della popolazione dell’Ue di età pari o superiore a 16 anni non è stato in grado di permettersi una settimana di vacanze annuali fuori casa. Questa percentuale è diminuita di 1,5 punti percentuali rispetto al 2023 ed è significativamente inferiore (di 10,6 punti percentuali) rispetto a dieci anni fa, nel 2014. Lo rileva l’Eurostat. Le percentuali più elevate di persone che non potevano permettersi una settimana di vacanza all’anno sono state registrate in Romania (58,6%), Grecia (46,0%) e Bulgaria (41,4%). Al contrario, l’8,9% delle persone in Lussemburgo, l’11,6% in Svezia e il 13,0% nei Paesi Bassi hanno dichiarato di non potersi permettere una settimana di vacanza fuori casa nel 2024. In Italia la percentuale rilevata dall’ufficio statistico Ue è stata del 31,4%, sopra la media europea.