Ester Formosa & Elva Lutza: un ponte musicale tra passato e presente a Brendola

Alla Sala della Comunità di Brendola (Vicenza) va in scena l’incontro tra la tradizione sarda e la canzone catalana e ispano-americana con Ester Formosa & Elva Lutza. Sabato 8 marzo alle ore 21 la celebre cantante-attrice originaria di Barcellona, Ester Formosa, si esibirà nella sua unica data italiana al festival Vo’ on the Folks accompagnata da Nico Casu (tromba e voce), Gianluca Dessì (chitarre, mandola) e Bruno Piccinnu (percussioni).

Dopo i concerti del trio Insingizi dallo Zimbabwe e dell’artista ungherese Veronika Varga con il Mortissa Quartet, la terza serata della XXIX edizione del festival diretto da Paolo Sgevano propone uno spettacolo che fonde diverse culture. Un concerto estremamente raffinato con brani in catalano, spagnolo, sardo e in antico Sefardita – la lingua degli ebrei spagnoli – che creano un ponte sonoro tra passato e presente.

Il progetto Ester Formosa/Elva Lutza, rappresenta un viaggio nella musica tradizionale di diverse regioni europee, dai Balcani e dalla Sardegna in primis, ma anche il sud Italia, la Spagna e le isole britanniche. Lo spirito è una rielaborazione in cui convivono sonorità jazz, musica contemporanea, tradizione popolare e canzone d’autore.

Considerati una delle formazioni più interessanti del panorama sardo, Elva Lutza hanno vinto il Premio Andrea Parodi nel 2011 e sono stati finalisti al Premio Tenco 2019. L’originalità del progetto e della strumentazione (chitarra, tromba e voci) li ha portati a esibirsi, oltre all’Italia, anche in Inghilterra, Francia e Spagna, ricevendo ovunque unanimi consensi. Dal 2012 collaborano stabilmente con Ester Formosa, cantante e attrice catalana già al fianco di Toti Sole e Jordi Guardans. Dotata di un’invidiabile estensione e di un’intonazione impressionante, Ester negli anni ha spaziato tra diversi generi, creando un personale crossover tra canzone d’autore, musica popolare e atmosfere più jazz. Fino a diventare una delle più importanti interpreti della nuova cançò catalana, sulla scia di Maria del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat e Lluís Llach. Gli arrangiamenti di Nico Casu e Gianluca Dessì donano alle canzoni di Ester Formosa una nuova prospettiva, che risentono di molteplici influenze, dai ritmi composti dell’Est Europa a parti chitarristiche di chiaro stampo anglosassone. Come testimoniato dal loro acclamato album del 2018, “Cançionero”.

Organizzato dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Brendola e la Banca delle Terre Venete, il Vo’ on the Folks rappresenta uno spazio privilegiato per la riscoperta e la tutela di preziose tradizioni da conservare e tramandare, rilette in chiave contemporanea. L’edizione 2025 si concluderà, sabato 22 marzo, con il concerto della band irlandese Goitse, tra gli ensemble tradizionali più acclamati del Regno Unito.