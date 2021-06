Ester Gatta, in partnership con Best Live ed Emmeemme, porta a Palazzo Reale l’Estate a Napoli 2021

Nuova mission d’impresa nel mondo dello spettacolo per Ester Gatta in partnership con la Best Live ed Emmeemme per la prima edizione della rassegna “Palazzo Reale Summer Fest”. Imprenditrice di successo nel mondo della moda con il brand Eles ed i suoi punti vendita nel “salotto di Napoli” e nel cuore del Vomero, Ester Gatta, fin da ragazza è parte attiva nello showbiz in veste di attrice, spaziando dalle serie Tv (I Bastardi di Pizzofalcone) al teatro (Così parlò Bellavista; Troppo Napoletano), al cinema (Il giorno più bello del mondo; Benvenuti in casa Esposito), motivata da una forte passione per la recitazione che nutre fin da bambina. Il Palazzo Reale Summer Fest che vanta la direzione artistica di Michele Mangini, si svolgerà a Napoli nel Giardino Romantico di Palazzo Reale prevedendo un calendario molto ricco di appuntamenti dal vivo e all’aperto all’insegna della cultura. In particolare dal 17 giugno al 5 settembre, dal giovedì alla domenica, all’interno della kermesse si alterneranno concerti, live performance, stand up comedy, talk show culturali, reading ed eventi speciali che vedranno la partecipazione di volti noti del panorama artistico–culturale del nostro Paese, quali, per il segmento cinema-teatro, Alessandro Siani che festeggerà i suoi 25 anni di carriera, debuttando il 27 luglio con il suo nuovo live show: ”Libertà live tour “celebrazione 25”, Christian De Sica, Vincenzo Salemme, che saranno insigniti con tre premi realizzati dall’artigiano partenopeo Marco Ferrigno.