Ester Gazzano a capo del marketing di Sportify per il mercato europeo

Ester Gazzano, già head of Consumer Marketing per il Sud Europa, assume il ruolo di head of Marketing Europe presso Spotify. Nata a Sanremo (Im), con 15 anni di esperienza in aziende multinazionali, Gazzano è sposata e madre di due figli. Si descrive come appassionata di intrattenimento, esperta di digitale, orientata ai risultati, creativa e amante del rischio. Prima di entrare in Spotify nel 2019, ha lavorato come direttore Marketing di Armani Beauty presso L’Oréal, e ha avuto ruoli in Disney, Paramount, Hasbro e Mattel.