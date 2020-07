Estetica Firenze Baltika: il settore estetico e il Covid19

E’ passato oltre un mese dalla riapertura dei centri estetici a seguito del lock down imposto per DPCM causa Covid19, quindi è possibile già fare un confronto quantitativo e qualitativo di come il settore abbia vissuto e viva questo complesso periodo. Raccontiamo pertanto la nostra esperienza diretta, ovvero del nostro Centro Estetico in Firenze, Baltika Estetica www.esteticafirenzebaltika.it.

Durante il periodo del lock down, la domanda di effettuazione di trattamenti estetici è rimasta, anche se minore: in altre parole molte persone avrebbero effettuato ugualmente i trattamenti, pur consci dell’emergenza sanitaria in corso ex Corona Virus. Prova sono le numerose chiamate, messaggi dell’onnipresente WhatsApp, giunti ai nostri recapiti, che si sostanziavano nelle seguenti domande: “Quando riapri?”; “Stai lavorando lo stesso?”; ed altre di analogo tenore. le nostre risposte: siamo chiusi fino al prossimo DPCM.

Da qui, come segnalato da tanti, il fenomeno di chi ha effettuato ugualmente trattamenti, in barba alle disposizioni sulla sicurezza, ovviamente non pagando tasse, in una modalità rappresentativa di quell’Italia che non ha a cuore né il tessuto sociale che quello economico, che se ne infischia delle regole e delle normative, per un film già visto che accomuna tanti settori, tra cui il settore dell’estetica (senza parlare degli “abusivi”).

Fase 3 Centri Estetici

A fronte di una domanda di trattamenti estetici non del tutto morta e sepolta, tuttavia, la realtà post lock down vede comunque una minore capacità di spesa che si traduce a sua volta in una minore capacità di acquisto (calata anche la propensione all’acquisto): la cassa integrazione dei dipendenti è giunta in ritardo (quando è giunta); il mondo dei professionisti analogamente ha subito il colpo, in assenza quasi totale di strumenti economici adeguati; gli stessi imprenditori hanno dovuto sostenere costi ulteriori e spese fisse malgrado la chiusura forzata, fattore che si è riverberato non solo sulla capacità di effettuare investimenti, bensì anche sulla stessa capacità di sostenere gli stessi costi fissi, dovendo ricorrere in ultima istanza a prestiti.

Tuttavia, almeno per quanto riguarda il settore estetico, occorre fare dei distinguo.

Da quando il nostro Centro estetico ha riaperto, il volume di trattamenti effettuati, se pur in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (2019), ha in qualche modo retto il colpo: le persone (donne) ancora vanno dall’estetista, magari spendono un po’ meno ma non vi rinunciano. D’altra parte, sul calo di domanda influisce anche il fatto del cd. smart working, in special modo per tutta quella clientela pendolare che, non recandosi più fisicamente a lavoro, non frequenta il Centro Estetico di riferimento presso il proprio ufficio: il calo delle presenze comunque è presente e sensibile.

Altro fattore determinante risulta essere la tipologia di Centro Estetico: un negozio che propone una gamma di trattamenti più ampia ha avuto modo di assorbire meglio il calo di clientela, potendo contare su una platea più eterogenea che chiede trattamenti diversi.

Estetica Firenze

Risultano pertanto fondamentali, come in tanti settori, i requisiti della specializzazione e competenza: il nostro centro in Firenze propone trattamenti di estetica tradizionale e avanzata nonché di dermopigmentazione, frutto di studio, investimenti e aggiornamento continuo: l’offerta dunque è in grado di accontentare una gamma di clientela più ampia, diversificando di conseguenza anche il rischio di impresa.

Rileva d’altro canto anche il target di clientela del Centro Estetico: come in tutte le crisi, non tutti patiscono le stesse conseguenze economiche e pertanto, per esperienza diretta, alcune persone hanno continuato a frequentare il Centro Estetico grossomodo con stesse modalità e volume di spesa.

Trattamenti estetici estate

E quali trattamenti si fanno post lock down?

La crisi sanitaria non ha cambiato le tendenze e complice il periodo estivo, alcuni trattamenti rimangono in questo momento storico a “fare la parte del leone”: la depilazione e/o epilazione, che sia a cera ovvero a mezzo di laser depilatorio (cd. epilazione definitiva), è sempre richiesta; così come sono richiesti trattamenti corpo per combattere ritenzione idrica e cellulite, quali massaggi (ad es. massaggio Classico Greco-Romano drenante oppure linfodrenaggio Vodder), nonché pressoterapia, o pacchetti cosiddetti d’urto per ridurre la cellulite, con ciclo concentrato di trattamenti (di regola un mese).

Ovviamente anche il solarium è richiesto, così come d’altra parte vi è domanda per acquisto di creme corpo e solari, alla stregua dell’anno 2019.

Trattamenti cellulite Firenze

Una nota aggiuntiva: nel merito ai trattamenti corpo vi è da sottolineare che il lock down ha “bruciato” interi mesi di trattamenti a ciclo standard, che solitamente si compongono di una durata di almeno tre mesi (ovvero si inizia a Marzo Aprile e si finisce a Giugno); pertanto alcune persone ora richiedono trattamenti concentrati, anche se con maggiore spesa; altri cicli invece, non si possono effettuare (in altre parole: si è perso il treno).

Sicurezza trattamenti estetici

Nel nostro centro estetico abbiamo subito messo le cose in chiaro: seguite il nostro disciplinare, in accordo alla normativa vigente, altrimenti non possiamo erogare i trattamenti. In realtà i Centri estetici, se a norma, erano già dotati anche ante Covid 19 di procedure atte a scongiurare possibili rischi sanitari (mascherine; sterilizzatori; prodotti sanificanti); tuttavia, almeno per quanto ci riguarda, abbiamo potenziato ancora il processo di sicurezza interno, al fine di eliminare ogni rischio, adottando cautele al pari di un presidio ospedaliero.

Abbiamo notato che le persone apprezzano tale scelta, che richiede uno sforzo ulteriore (anche economico) da parte nostra, ma che negli odierni lumi risulta essenziale per svolgere in serenità l’attività di impresa.

Prezzi e Covid19

Malgrado la situazione in essere, abbiamo deciso di non aumentare i prezzi, compiendo una scelta controcorrente, che può essere certamente compresa, ma che non fa parte della nostra filosofia di impresa; anzi, abbiamo proposto offerte con sconto anticipato al fine di rendere più soddisfatti i nostri clienti presenti. Scelta che per ora ha premiato la nostra filosofia aziendale.