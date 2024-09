Estonia, associazione friulana a Tallin per incontrare l’ambasciatore italiano

L’ambasciatore d’Italia a Tallinn, Stefano Catani, ha incontrato l’11 Settembre nella capitale baltica le rappresentanti di “Lady Avventura”, un’associazione femminile pordenonese dedita al sostegno di orfani e persone in difficoltà.

Durante l’incontro, Catani ha discusso della missione di “Lady Avventura” in Estonia, durante la quale le rappresentanti dell’associazione porteranno il proprio sostegno ad un orfanotrofio e visiteranno l’isola di Kihnu, famosa per essere stata nel corso della sua storia l’unica isola governata da un sistema matriarcale in Europa.