Estonia e Italia, cooperazione in materia ambientale

L’ambasciatore d’Italia in Estonia, Stefano Catani ha incontrato a Tallinn il ministro per il clima Kristen Michal. Al centro dell’incontro la cooperazione tra Italia e Estonia nei campi della protezione ambientale, nella gestione ecosostenibile dei porti e per il progetto Rail Baltica. Si tratta della realizzazione di una ferrovia elettrica che colleghi Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia (quest’ultimo tratto tramite traghetto). Lo scopo è quello di fornire un servizio di trasporto passeggeri e merci tra i paesi coinvolti e di migliorare i collegamenti ferroviari tra l’Europa centrale e settentrionale. Il collegamento ferroviario ad alta velocità da Tallinn al confine lituano-polacco dovrebbe essere completato entro il 2026.