Estonia, il museo Marini di Firenze vince l’European Design Award

Il report annuale del Museo Marino Marini di Firenze è il primo rapporto di attività di un centro espositivo italiano ad aggiudicarsi il Silver prize agli European Design Awards, il più prestigioso riconoscimento dedicato al design della comunicazione in Europa.

Il volume, commissionato dal museo per raccoglierne il concept, il posizionamento e le attività durante la presidenza di Patrizia Asproni, dal 2016 al 2021, spiega una nota, è stato realizzato da Lcd, studio di comunicazione visiva con la direzione creativa di Gianni Sinni, intrecciando un formato fisico che rimanda alla documentazione dell’era pre-digitale a una grafica dalla forte impronta contemporanea.

“Siamo onorate ed orgogliose di ricevere un premio così importante, a testimonianza della creatività, visione e rottura degli schemi che inserisce il Museo Marini in un contesto sempre più internazionale, originale e unico”, commenta Asproni.

Gli Ed-Awards nascono nel 2007 da un gruppo di editori, giornalisti e accademici che ogni anno si riuniscono per valutare, promuovere e celebrare il design della comunicazione europeo in tutte le sue declinazioni. In giuria, membri delle principali riviste di settore del continente.

“Il gioco grafico che abbia scelto – spiega Gianni Sinni – è quello di evocare un mondo antico: quello dei materiali cartacei d’archivio, grazie a un sistema di rilegatura a maglietta metallica, molto utilizzato in passato per unire manoscritti e fasci di documenti. In questo modo si richiama l’idea del report, della memoria, contaminandola al contempo con un’impaginazione fortemente votata al digitale”.