Estra Academy, via alle sezioni: formazione e tirocinio per 40 allievi

Sono aperte le candidature a livello nazionale per entrare nell’Estra Academy, la nuova scuola aziendale per lo sviluppo della rete commerciale del Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica. La selezione e formazione dei 40 allievi della neonata Academy è realizzata in collaborazione con Ifoa, agenzia per la formazione e il lavoro con sede a Reggio Emilia, e la sua controllata Ifoa Management, società che svolge attività di ricerca e selezione, autorizzata dal ministero del Lavoro. Il percorso dell’Estra Academy consiste in due settimane di formazione rivolta ai 40 allievi ammessi sulla base di un accurato processo di selezione; finalità della preparazione l’acquisizione delle competenze necessarie ad approcciare il cliente in modo efficace e a gestire tutte le fasi del processo di vendita. Al termine della prima fase di formazione in aula, è previsto un tirocinio formativo all’interno della rete commerciale di Estra, che opera tra Marche e Toscana. Grazie all’affiancamento on the job, i tirocinanti hanno la possibilità di assistere sul campo alle varie fasi di gestione dei rapporti con i clienti, dallo sviluppo delle trattative commerciali fino all’assistenza nella fase di pre-vendita. Per presentare la propria candidatura all’Estra Academy, attraverso il portale di Ifoa, c’è tempo fino al 12 novembre. Il bando ha una copertura nazionale e non richiede titoli di studio specifici.