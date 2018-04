Estra, acquisita Metania e Melfi Reti Gas in Molise

Estra si rafforza nel Mezzogiorno, aumentando la sua presenza in Molise: la multiutility toscana ha finalizzato l’acquisizione dal gruppo Alexa del 100% delle quote di Metania, società attiva nel settore della vendita di energia elettrica e gas, e di Melfi Reti Gas, operante nella distribuzione di gas. “Con questa operazione, Estra prosegue nel suo percorso di crescita sul territorio per linee interne e linee esterne”, ha dichiarato il presidente Francesco Macrì, secondo cui con le nuove acquisizioni “Estra diventa la società energetica di riferimento del Molise”. Metania ha venduto nel 2017 volumi di gas per 19 milioni di mc e 16 GWh di energia elettrica, realizzando nel 2017 ricavi totali per 12 milioni di euro. Ha un portafoglio di circa 22.000 clienti nella vendita di gas e energia elettrica, prevalentemente in Molise, Campania, Lazio e Abruzzo, oltre a 4 sportelli attivi sul territorio. Melfi Reti Gas, con ricavi nel 2017 pari a 2,3 mln, opera nella distribuzione del gas con circa 16.000 Pdr e 580 km. di rete negli Atem di Campobasso, Isernia e L’Aquila, dove ha distribuito circa 19 milioni di mc di gas nel 2017.