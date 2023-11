Est(ra)moenia, nell’area Est un nuovo murale e la riqualificazione di strutture sportive

Interventi di riqualificazione su strutture sportive e spazi esterni, con la realizzazione di un nuovo murale che si aggiungerà alle opere di street art che già creano un tour nei quartieri Est di Napoli. Ma anche il restyling dell’intera area dell’Arena, tutto all’interno degli spazi della fondazione Famiglia di Maria, nell’area est di Napoli, in via Salvatore Aprea, 52. Gli interventi sono stati previsti dall’associazione Est(ra)moenia del presidente Ambrogio Prezioso e saranno presentati martedì 21 novembre, alle ore 17:00, nel corso dell’evento “Non c’è libertà senza legalità”, in programma presso la sede della Fondazione presieduta da Anna Riccardi.

“Un’occasione privilegiata di scambio di esperienze, progettualità associativa, esercizio concreto affinché la condivisione e la solidarietà possano rappresentare la chiave di volta per un cambiamento culturale, sociale, politico che abbia al centro la persona umana, a partire dagli adolescenti e dalle famiglie di Napoli est”, dicono gli organizzatori.

Al convegno interverranno, con Prezioso e Riccardi, il Questore di Napoli Maurizio Agricola, l’assessore comunale a Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante, l’imprenditrice Rossella Paliotto, la dirigente di Polizia Nunzia Brancati e Silvia Marino della Squadra Mobile. Prevista la partecipazione degli studenti dell’Istituto scolastico Nitti Portici e del liceo Statale Don Milani di Napoli e del Coro delle mamme della Fondazione.