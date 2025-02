Eterna Neapolis, docuclip per i 2500 anni della città: giovedì 20 la presentazione del progetto

Sarà presentato nella sede di Usb (Universal Site Business), in via Santa Maria del Pianto Torre 3, il docuclip che racconta il progetto “Eterna Neapoli”, primo evento organizzato per celebrare i 2500 anni della città di Napoli. L’iniziativa è in programma giovedì 20 febbraio alle 10,30. Ci saranno Laura Valente (direttore artistico del comitato per Napoli 2500); Mario Parrella (presidente di Usb); Enrica D’Aguanno (coordinatrice della Scuola di Progettazione artistica per l’impresa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli); Federico Grassi (presidente di Napoli Basket). “Eterna Neapolis” è stato realizzato grazie alla collaborazioneia tra Usb, Napoli Basket, Accademia di Belle Arti di Napoli, Givova e Squisito Eventi.