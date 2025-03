ETF, dall’Italia all’Ucraina: scambi sulla Garanzia Giovani

Roma, 7 mar. (askanews) – La visita di una delegazione ucraina di alto livello in Italia, durata una settimana e ospitata dalla Fondazione Europea per la Formazione (ETF), si è conclusa oggi con un rinnovato impegno a sostenere l’attuazione della Garanzia Giovani dell’Unione Europea in Ucraina, in un contesto più ampio di riforme del mercato del lavoro, dell’istruzione e della formazione, e delle politiche sociali. L’iniziativa costituirà un passo molto importante per la ripresa economica del Paese e un passo cruciale verso l’adesione all’UE, offrendo ai giovani ucraini opportunità di istruzione, formazione e impiego di qualità.

La visita, che si è svolta tra Torino e Roma, ha riunito rappresentanti del governo e dei ministeri ucraini, della società civile e delle organizzazioni giovanili, delle parti sociali – oltre a istituzioni dell’UE e delle organizzazioni internazionali – per uno scambio di conoscenze e di buone pratiche in Italia. Il viceministro ucraino per la Gioventù e lo Sport, Andriy Chesnokov, ha guidato la delegazione che si è confrontata con le parti interessate italiane ed europee, concentrandosi sulle misure integrate a sostegno dei giovani, in particolare di quelli che non frequentano corsi di istruzione, lavoro o formazione (NEET).

La Direttrice dell’ETF Pilvi Torsti ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Sostenere i giovani ucraini è un investimento nel futuro dell’Europa. La Garanzia Giovani contribuirà ad allineare le politiche occupazionali dell’Ucraina agli standard dell’UE, garantendo che nessun giovane venga lasciato indietro. Questa settimana ho visto una delegazione eterogenea e di alto livello di appassionati sostenitori: non bisogna mai dubitare che un piccolo gruppo di cittadini impegnati possa davvero cambiare il mondo”.

“La Garanzia Giovani è un potente strumento che ci aiuta a prevenire la perdita di capitale umano, a sostenere i giovani nella realizzazione del loro potenziale e a guidare la ripresa nazionale”, ha dichiarato il viceministro Andriy Chesnokov. “Stiamo portando a casa idee politiche concrete che speriamo si traducano in un’attuazione di successo della Garanzia Giovani in Ucraina”.

La visita ha offerto spunti concreti sulle migliori pratiche dell’Italia e di altri Stati membri dell’UE. A Torino, la delegazione ha visitato istituti di formazione professionale e ha incontrato autorità locali, venendo a conoscenza con casi di successo dell’attuazione della Garanzia Giovani a livello locale. A Roma, i colloqui con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero degli Affari Esteri, l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e i rappresentanti dei servizi per i giovani hanno rafforzato la necessità di politiche coordinate e di un forte coinvolgimento delle parti interessate.

“L’Italia svolge un ruolo centrale nell’UE e nello sviluppo del capitale umano”, ha dichiarato Oleksandr Yarema, Segretario di Stato del Consiglio dei Ministri dell’Ucraina. “Il supporto dell’ETF è prezioso per la preparazione della Garanzia Giovani, fondamentale per il nostro obiettivo finale di adesione all’UE”.

La Task Force Ucraina dell’ETF, guidata da Iwona Ganko, ha sottolineato la collaborazione di lunga data con l’Ucraina: “L’unità crea prosperità – questo è stato il nostro motto per la settimana e lo sarà anche nei prossimi anni. L’ETF rimane impegnata a sostenere l’Ucraina nella costruzione di politiche solide che diano potere ai giovani”.

I risultati di questa visita contribuiranno ai preparativi dell’Ucraina per la Ukraine Recovery Conference che si terrà a Roma a luglio 2025, e nella quale le politiche per l’occupazione e lo sviluppo delle competenze dei giovani costituiranno un tema trasversale.

In qualità di partner di lunga data dell’Ucraina, l’ETF è attivamente impegnata a sostenere lo sviluppo del capitale umano attraverso consulenze politiche per le riforme del mercato del lavoro e del sistema educativo. Il Programma di Condivisione delle Conoscenze dell’ETF sulla Garanzia Giovani dell’UE riflette il suo impegno affinché l’Ucraina tragga vantaggio dall’esperienza e dalle migliori pratiche europee nella definizione di politiche del lavoro inclusive.

L’ETF ha già sostenuto l’attuazione della Garanzia Giovani in paesi candidati all’UE, come i Balcani occidentali, e a livello globale, ad esempio in Thailandia, offrendo consulenza politica e facilitando l’apprendimento tra pari con gli Stati membri dell’UE. La visita rappresenta un passo significativo negli sforzi dell’Ucraina per allineare le proprie politiche agli standard dell’UE e promuovere la resilienza economica e sociale a lungo termine.