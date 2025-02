Profitto ed etica, un nuovo codice imprenditoriale per il futuro

Annamaria Spina è la Ceo e co-fondatrice di Ethi-call, il marchio del lusso etico il cui obiettivo è “rivoluzionare il concetto di impresa con un nuovo modello economico basato su etica e business, innovazione e leadership visionaria”. Nel panorama dell’economia globale, dominato da modelli di business sempre più orientati alla crescita a ogni costo l’imprenditrice si segnala come una delle menti più innovative del nostro tempo.

di Annamaria Spina

Ethi-Call è un sistema che ridefinisce il rapporto tra profitto ed etica, proponendo un nuovo codice imprenditoriale per il futuro.

Mentre le aziende tradizionali cercano di adattarsi a una realtà sempre più complessa e interconnessa, noi proponiamo una soluzione radicale: una economia fondata sulla sostenibilità, sull’etica del valore, sulla Mirror Economy e sulla leadership etica.

Non si tratta di un semplice approccio Csr (Corporate Social Responsibility), ma di un modello economico in cui il successo di un’azienda si misura dal suo impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

L’idea alla base di Ethi-call è semplice ma potente: il Profitto non può essere l’unico parametro per valutare il successo di un’azienda.

Al centro di questo nuovo paradigma ci sono tre principi fondamentali:

Mirror Economy: Il valore di un’azienda si riflette nella sua capacità di generare benessere diffuso. Un’impresa che crea impatto positivo diventa automaticamente più competitiva e resiliente. Impresa come famiglia scelta: le aziende non possono più considerare i loro dipendenti come semplici risorse . Ethi-call propone un modello in cui i collaboratori sono parte attiva della visione aziendale , creando un legame di appartenenza basato su fiducia, meritocrazia e crescita condivisa Lusso Etico

Ethi-call sta introducendo un concetto rivoluzionario e innovativo: il Lusso non ha più un significato di ” possesso” benì di “valore etico aziendale”. Non più l’era del “volume” ma l’era del “valore” dell’impresa. Il lusso non è più sinonimo di esclusività fine a se stessa, ma di valore autentico, artigianalità consapevole e sostenibilità reale.

Un altro aspetto importante di Ethi-call è la formazione degli Ethi-call manager o “Value Managers”. Queste figure aziendali sono professionisti formati per integrare principi etici e sostenibili nella gestione d’impresa , formati in prestigiosi atenei europei.

Vi è inoltre “The school of Ethi-call Leaders”, un programma di formazione per imprenditori dirigenti che si basa su tre pilastri fondamentali

Il CODICE DA VINCI: ispirato al pensiero multidisciplinare di Leonardo, spinge i Leaders a sviluppare una visione olistica dell’impresa , combinando estetica, ingegneria e innovazione.

Le LEGGI DI EINSTEIN applicate al business: il tempo e lo spazio aziendale non sono assoluti, ma relativi alle dinamiche del mercato. Un Ethi-call Leader deve saper adattare strategie e risorse in modo fluido ed elastico.

I CODICI ETHI-CALL: il cuore pulsante della nostra filosofia che integra etica, sostenibilità, economia circolare e leadership consapevole in un unico sistema operativo aziendale.

“Il concetto dell'”Economista visionaria” non è solo un’idea, ma una roadmap concreta per il futuro dell’impresa globale. Ethi-call, il “Marchio del lusso Etico” è anche un manifesto economico che sta già influenzando il mondo del lusso , della finanza e della formazione manageriale.

In un’epoca in cui le aziende sono chiamate a ripensare il loro ruolo nella società, dimostriamo che l’etica non è un freno al profitto , ma un acceleratore di valore.

Il futuro dell’impresa potrebbe essere scritto proprio qui, nel codice Ethi-call.