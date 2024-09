Ethnos, festival della world music, arriva nei paesi vesuviani

La ventinovesima edizione di Ethnos, il festival internazionale della musica etnica, entra nel vivo; dopo gli appuntamenti della scorsa settimana a Napoli , il festival ideato e diretto da Gigi Di Luca arriva nei paesi vesuviani. Tra gli spettacoli in cartellone questa settimana, il progetto Persephone di Stefano Saletti, Luigi Cinque e della cantante mongola Urna Chahar-Tugchi (il 18 settembre a Torre Annunziata), il Canzoniere Grecanico Salentino (19/9 a Torre del Greco), Yarákä e il duo Monica Pinto e Salvio Vassallo (20/9 a Portici), Shamal Re-Wind (21 settembre a San Giorgio a Cremano) e Jupiter & Okwess dalla Repubblica del Congo, il 21 settembre a San Giorgio a Cremano. Organizzato da La Bazzarra con il contributo della Regione Campania attraverso Scabec, del Ministero della Cultura, di Nuovo Imaie e sostenuto dai Comuni di NAPOLI, San Giorgio a Cremano, Portici, Torre del Greco e Torre Annunziata, dalla Banca di Credito Popolare, con la collaborazione del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, Ethnos presenta concerti e spettacoli con nomi della world music, nuove realtà e musicisti provenienti da 10 diversi Paesi. Mercoledì 18 settembre dalle ore 21, Villa del Parnaso a Torre Annunziata accoglie tre artisti che, sottolineano gli organizzatori, “hanno fatto della capacità di esplorare linguaggi e mondi differenti il ​​loro tratto distintivo. Persefone, il progetto di Luigi Cinque, Stefano Saletti e Urna Chahar-Tugchi, porta in scena un lavoro che attraversa i mari e le steppe, che porta a viaggiare dalla Mitteleuropa al nostro Sud, all’Africa, agli echi del minimalismo contemporaneo, all’Oriente”. Giovedì 19 settembre arriva ai Molini Marzoli di Torre del Greco (ore 21), il Canzoniere Grecanico Salentino. Fondato in Puglia nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino è, si afferma, “il primo e più importante gruppo di musica popolare salentina”. Venerdì 20 settembre, invece, è in programma alla Reggia di Portici, un doppio spettacolo. Si inizia alle ore 21 con Yarákä, ensemble è formato da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino. Tre musicisti tarantini che danno vita a questo progetto, nato nel 2015, che esalta la componente multietnica, in particolare quella comune matrice ritmica proveniente dall’Africa, che funge da catalizzatore e permette di sperimentare contaminazioni audaci con le sonorità Mediterranee e del Sud Italia. Alle 22 tocca al duo formato da Monica Pinto e Salvio Vassallo in scena con “Il Bacio – Rise and Fall of Salomè”. Un lavoro che segna il ritorno alla collaborazione tra la cantautrice Monica Pinto con il musicista e produttore Salvio Vassallo, dopo anni di lavoro comune all’interno del gruppo partenopeo Spaccanapoli. Insieme presentano un nuovo progetto discografico in cui si fondono elementi della musica tradizionale campana con un linguaggio musicale contemporaneo, conservando così un rapporto di continuità con la band di provenienza. Sabato 21 e domenica 22 settembre, infine, il festival Ethnos giunge a San Giorgio a Cremano, con due concerti a Villa Vannucchi. Il primo, sabato alle ore 21 con il musicista siciliano Enzo Rao e il suo progetto più acclamato, Shamal. Nato nel 1990 questo lavoro viene adesso riproposto in una nuova veste dopo la pubblicazione nel 2022 dell’album “Vida”. Oltre al violino di Rao, Shamal Re-Wind comprende anche Giuseppe Viola (sax e clarinetto), Aki Spadaro (piano/synth), Nino Argusa (contrabbasso) e Nino Errera (batteria). Ospiti speciali Chiara Minaldi e Mario Crispi. Domenica 22 settembre il secondo live con Jupiter & Okwess, band congolese tra le più interessanti realtà della world music. Riuniti attorno a Jean Pierre Bokondji, in arte Jupiter, ci sono i fedeli Okwess:Montana (degli Staff Benda Bilili) alla batteria, Yendé al basso, il chitarrista Eric e Blaise, il cantante.