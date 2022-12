Etica e deontologia nel racconto della carità, sabato il seminario Odg e Ucsi

Sabato 17 dicembre, dalle ore 09:30 alle ore 13:30, si terrà a Napoli presso l’Istituto Don Bosco, in via Don Bosco n. 8, il seminario dal titolo “Etica e deontologia nel racconto della carità”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania in collaborazione con l’Ucsi Campania.

Il seminario Etica e deontologia nel racconto della carità rientra nel Piano Operativo di Riferimento (POF) bimestre Novembre – Dicembre 2022 – Referente ORG Campania. L’evento, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania in collaborazione con la Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani della Campania e Ucsi Campania, riguarda gli aspetti deontologici dell’informazione e l’economia in rapporto ai diritti sociali e all’istruzione anche in seguito ai recenti annunci del Governo in relazione al tema del merito. Interverranno Ottavio Lucarelli, presidente Odg Campania, Guido Pocobelli Ragosta, giornalista e presidente Ucsi Campania, Don Tonino Palmese, presidente Fondazione Polis, Don Giovanni Vanno, Responsabile dei salesiani per il progetto minori non accompagnati, Diego Guida, presidente Napoli Ucid. La partecipazione al seminario dà diritto a 6 crediti formativi. È possibile prenotarsi sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it fino al 14 dicembre 2022.