Etiopia, illycaffè sigla l’accordo di collaborazione con la Coffee and Tea Authority

illycaffè, prima azienda italiana del caffè ad ottenere la certificazione B-Corp, ed Ethiopian Coffee and Tea Authority, istituzione governativa per sostenere, guidare, proteggere e potenziare lo sviluppo dell’industria del caffè, del tè e delle spezie hanno siglato un accordo che ha l’obiettivo di incrementare la qualità del caffè dalla pianta alla tazzina, attraverso attività formative che si terranno prevalentemente nel Coffee Training Center di Addis Abeba, il centro di formazione primo nel suo genere in tutto il continente africano realizzato in partnership tra Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), l’United Nations Organization for Industrial Development (UNIDO), illycaffè, Fondazione Ernesto Illy e l’Ethiopian Coffee and Tea Authority.

Il Coffee Training Center ha lo scopo di soddisfare gli standard internazionali di esportazione del caffè di qualità e promuovere la formazione di operatori competenti che creino valore in questo settore per il Paese. illycaffè offrirà corsi di specializzazione ai professionisti della filiera, che spaziano dall’agricoltura rigenerativa alla torrefazione, dall’analisi sensoriale alla preparazione del caffè di tazza, con lo scopo di migliorare la produzione e il commercio di questa importante risorsa per l’Etiopia. Coltivatori, esportatori, gestori di bar e baristi potranno formarsi nelle aule della struttura o sul campo, in base alla tipologia di attività proposta.

“Il caffè etiope è considerato il miglior caffè Arabica al mondo. La nostra sfida è quella di potenziare l’offerta e i servizi della filiera, contribuendo allo sviluppo economico locale – spiega Cristina Scocchia, AD di illycaffè – Attraverso la partnership pubblico-privato con l’Ethiopian Coffee Tea Authority vogliamo creare delle sinergie per incrementare la qualità e quindi la sostenibilità delle comunità del caffè. Agiremo sulla formazione che consentirà ai piccoli produttori di accrescere la capacità di produzione di caffè e quindi i propri guadagni e agli esportatori e ai baristi di lavorare con un prodotto di ancor più alta qualità”.

“L’Etiopia non è solo la terra di origine del caffè, ma anche un luogo in cui è possibile scoprire aromi sempre nuovi. Il sapore unico e l’altissima qualità del nostro caffè naturale sono conosciuti in tutto il mondo. La collaborazione e il supporto di illycaffè contribuiranno a rafforzare la nostra posizione nel mercato internazionale” ha commentato Adugna Debela, Direttore Generale di Ethiopian Coffee and Tea Authority.

Consapevole che la sfida per un mondo più sostenibile si può vincere solo unendo le forze, illycaffè attribuisce grande importanza alla cooperazione fra il settore pubblico e quello privato, con l’obiettivo di creare valore economico, sociale e ambientale lungo la filiera del caffè, nel rispetto delle individualità e specificità culturali dei fornitori con i quali l’azienda opera e dell’ambiente.