Ettore Acerra è il nuovo direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania

Ettore Acerra (63 anni ed ex direttore dell’USR Liguria) prende il posto di Luisa Franzese, che ha diretto l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per 10 anni (il suo contratto era scaduto il 31 ottobre, con il dirigente Fabrizio Perrella che ha gestito la successiva fase di transizione). Acerra è nato a Roma ma è cresciuto a Lauro, conseguendo una laurea in Agraria presso l’università Federico II di Napoli. Si tratta di una personalità che conosce perfettamente l’ambiente scolastico campano, essendo stato prima docente e poi dirigente per oltre 20 anni in scuole di Volla, Marigliano, Afragola, Nola e Napoli, oltre che per otto anni a Torino e tre a Venafro.