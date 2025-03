Ettore Sordini, la poesia dei segni: allo Jus Museum di Napoli le opere realizzate tra il 1959 e il 2005

La mostra di Ettore Sordini (fino al 4 aprile allo Jus Museum) curata da Marcello Palminteri e Gabriele Perretta offre una panoramica sulle opere dell’artista milanese discepolo di Lucio Fontana. La sua poetica del segno ricorda l’essenzialità di un grafismo quasi impalpabile ed una tensione pittorica che aspira alla purezza archetipa del suo tratto autoriale impresso sulla tela. La “corrente segnica” si è posta in contrasto alla concezione ipercritica e nichilista nei confronti della pittura andando contro la cultura propagandata dall’arte americana di quegli anni, realizzando nel processo creativo quel “minimo indispensabile simbolico” auspicato dal Gruppo del Cenobio di cui Sordini ne era stato fondatore nel 1962 assieme agli amici Agostino Ferrari, Ugo La Pietra, Angelo Vega e Arturo Vermi. Caratteristica delle tele di Sordini è una progressiva perdita del valore materico in cui la pittura si spoglia della sua densità riducendosi ad un segno esile e sinuoso. Le opere esposte risalgono al periodo di attività dell’artista dal 1959 al 2005: la recherche sul segno è il focus di questi anni. Nelle opere risalenti agli anni Sessanta il segno emerge distinto sulle tele ed è protagonista di questa prima fase, attenuandosi e sfoltendosi poi nelle opere successive ed in quelle più tarde nelle quali si osserva il prevalere di una pittura lirica aderente alle emozioni interiori del pittore. Il segno si trasforma diventando dinamico, dalla tela emergono i colori e le geometrie di immagini appena percettibili. Figure antropoidi prive della loro matericità, ricordi di fiori, vulcani, paesaggi e di cose diventano segni ove la materia è sospesa sensibilmente nel labile tratto pittorico e sottile dell’artista. Il segno talvolta indecifrabile è immagine di una sua ripetibilità nello spazio: un rituale segnico che nel suo costituirsi si predispone come legge creatrice di altre leggi. Ettore Sordini ha esplorato le dimensioni del possibile attraverso i suoi disegni sulla tela consacrando un nuovo linguaggio pittorico incentrato su una ricerca del segno nella sua più autentica espressione minimalista ma al tempo stesso quasi per contrasto di grande impatto allegorico.