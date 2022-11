EU Innovation Fund, 3 miliardi di euro per i progetti di decarbonizzazione

La Commissione europea ha pubblicato il terzo bando per progetti su larga scala nell’ambito dell’EU Innovation Fund per incentivare la decarbonizzazione dell’Europa e raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano REPowerEU. Con un finanziamento di 3 miliardi, il bando vuole favorire la diffusione di soluzioni industriali nell’ambito della decarbonizzazione generale: verranno incentivati progetti innovativi nel settore delle energie rinnovabili, nelle industrie ad alta intensità energetica, nello stoccaggio di energia o nella cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio. In particolare, verranno finanziate le azioni di sostegno a tecnologie innovative e ai processi a basse emissioni di carbonio, compresa la cattura e l’utilizzo del carbonio per contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico; attuazione di progetti che mirano alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 (CCS) in modo sicuro per l’ambiente; ideazione e sviluppo di tecnologie innovative per l’energia rinnovabile e l’accumulo di energia. Il bando incentiva anche l’elettrificazione innovativa nell’industria e idrogeno: i progetti di questo tema punteranno a sviluppare nuovi metodi di elettrificazione per sostituire l’uso di combustibili fossili nell’industria. Le azioni sovvenzionate sono: attività a sostegno dell’elettrificazione diretta innovativa dell’industria; attività che supportano la produzione e le applicazioni innovative dell’idrogeno nell’ambito industriale. La call finanzia anche la produzione di tecnologie pulite: sarà sovvenzionata la ricerca nella produzione di tecnologia pulita di componenti e apparecchiature finali per elettrolizzatori e celle a combustibile, energia rinnovabile, accumulo di energia e pompe di calore. Rientrano nel bando, infine, i mid-sized pilots: i progetti sovvenzionati attueranno tecnologie innovative necessarie per raggiungere la decarbonizzazione e la neutralità climatica in Europa. Possono essere finanziate le attività che prevedono la costruzione e la gestione di progetti pilota incentrati sulla convalida e sull’ottimizzazione di soluzioni di decarbonizzazione profonda e altamente innovative in tutti i settori dell’EU Innovation Fund.

Il bando è aperto a enti pubblici o privati stabilitiin qualsiasi paese del mondo. I progetti possono essere realizzati in tutti gli Stati membri, in Norvegia o in Islanda. I progetti possono anche essere ubicati nell’Irlanda del Nord a condizione che il progetto riguardi la generazione, la trasmissione, la distribuzione o la fornitura di elettricità. La scadenza per presentare i progetti per tutti gli ambiti è fissata al 16 marzo 2023.