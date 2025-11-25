Eubiosia, Casolaro premiata da Fondazione ANT per la categoria “Prevenzione, Benessere e Salute”

Casolaro Hotellerie ha ricevuto il Premio Eubiosia – Franco Pannuti nella categoria “Prevenzione, Benessere e Salute”, un riconoscimento assegnato da Fondazione ANT alle aziende che hanno scelto di promuovere la cultura della prevenzione, offrendo ai propri dipendenti opportunità di visite oncologiche gratuite. Un gesto di grande responsabilità sociale che contribuisce a diffondere salute, consapevolezza e cura sul territorio. La cerimonia di consegna si è tenuta venerdì 21 novembre presso la sede della Fondazione a Bologna, in occasione della XVII edizione dedicata al tema “L’energia delle persone”. Alla giornata ha preso parte anche l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, intervenuto nella tavola rotonda “In che mondo ci riguarda” insieme ad altri ospiti di rilievo.

La presidente dell’associazione, Raffaella Pannuti, ha aperto la manifestazione illustrando i numeri di ANT relativi alle tante attività di sostegno ai malati oncologici terminali e alle loro famiglie. Sono stati presentati tutti gli ambiti in cui l’associazione opera: dall’assistenza medica e infermieristica alla fornitura di medicinali e presìdi che permettono ai pazienti di essere curati nelle proprie abitazioni, evitando il ricovero ospedaliero e rimanendo circondati dall’affetto dei loro cari, nel pieno rispetto della dignità personale. Raffaella Pannuti ha inoltre presentato con orgoglio i molti progetti di ricerca portati avanti da ANT, divenuti punti di riferimento sia a livello nazionale sia internazionale. Numerose anche le borse di studio messe a disposizione degli studenti meritevoli che si distinguono in questo settore di specializzazione.

Il legame tra Casolaro e ANT si è consolidato negli anni attraverso una collaborazione fondata su attenzione al benessere, responsabilità sociale e concretezza. Un ruolo centrale è svolto da un evento organizzato da Casolaro, La Rassegna delle Giacche Bianche, che rappresenta un punto di riferimento per professionisti e operatori del settore. Nel 2024 la Rassegna ha ospitato una raccolta a sostegno delle attività della Fondazione e la stessa iniziativa è prevista per l’edizione 2026. A questo si aggiungono le giornate di prevenzione oncologica in azienda, che offrono ai dipendenti la possibilità di accedere a controlli specialistici gratuiti: un’iniziativa che Casolaro considera parte integrante della propria visione d’impresa.

“Accogliamo con grande soddisfazione il Premio Eubiosia, che per noi rappresenta non solo un riconoscimento al lavoro svolto, ma anche uno stimolo a proseguire con ancora maggiore convinzione nel cammino intrapreso a sostegno della Fondazione ANT – ha commentato – Nuna Casolaro, Amministratore Delegato di F.lli Casolaro Hotellerie S.p.A. e aggiunge: Crediamo profondamente nella prevenzione e nella sua capacità di fare la differenza nella vita delle persone. Per questo continueremo a impegnarci affinché questi valori restino parte integrante della nostra identità”.

Il premio rappresenta una testimonianza concreta dell’impegno di Casolaro nella costruzione di un modello aziendale centrato sulla salute delle persone e su una cultura della prevenzione capace di migliorare la qualità della vita dentro e fuori l’ambiente di lavoro.