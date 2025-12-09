Eugenio Franzetti nuovo responsabile Marketing di Alfa Romeo

Alfa Romeo ha ufficializzato la nomina di Eugenio Franzetti come nuovo responsabile Marketing, con incarico immediatamente operativo. Nel suo nuovo ruolo farà riferimento diretto a Santo Ficili, Ceo del marchio e Coo di Maserati, contribuendo in modo decisivo al consolidamento dell’identità del brand e al suo posizionamento sui mercati internazionali. La scelta di Franzetti conferma la volontà di Stellantis di puntare su una figura di comprovata esperienza, capace di integrare competenze in comunicazione, vendite e motorsport, portando continuità e valore alla strategia del gruppo.