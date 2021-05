Eugenio Viola curerà l’esposizione del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia

Eugenio Viola è il nuovo curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Napoletano, 46 anni, attuale direttore del Mambo di Bogotà in Colombia, Viola è stato scelto direttamente dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. Prima dell’esperienza in Colombia, è stato senior curator del Pica- The Perth Institute of Contemporary Arts a Perth in Australia, nonché curatore al Madre di Napoli, dal 2009 al 2016. Come guest curator ha collaborato con numerose istituzioni italiane e internazionali.