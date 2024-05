“EUPAHW”, benessere degli animali: budget di 24,6 mln per Atenei e centri di ricerca

Fino all’8 luglio 2024 sarà aperto “Supporting the Future of Animal Health and Welfare”,il bando transnazionale nell’ambito della ricerca e dell’innovazione nel settore della salute e del benessere degli animali.

Il bando, lanciato dalla European Partnership for Animal Health and Welfare, mira a sostenere il futuro della salute e del benessere degli animali terrestri e acquatici attraverso la ricerca e l’innovazione e l’avanzamento della scienza fondamentale e socio-economica. In particolare, saranno selezionate proposte che affrontano uno dei seguenti argomenti di ricerca: Novel Technologies for Prevention, Detection, Assessment, and Management of Animal Health and Welfare; Fundamental Research for Animal Health and Welfare; Animal Health and Welfare and Society.

L’avviso è aperto a università e altre istituzioni di istruzione superiore, istituti di ricerca pubblici, organizzazioni non profit, rappresentanti dei consumatori/cittadini e della società civile, aziende private.

Il budget totale è di 24.603.000 euro. Il bando unisce risorse finanziarie nazionali e regionali grazie alla partecipazione di ministeri e organizzazioni di finanziamento di 24 Paesi. Per l’Italia, il MUR ha stanziato un budget di 2.000.000.