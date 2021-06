Eurispes Campania, convegni online per una “ripresa senza ipoteche”. Legalità al centro del primo incontro

La sede regionale per la Campania dell’Eurispes, nello spirito di sviluppare un dialogo interistituzionale ed intersettoriale sui temi della ripresa, della resilienza e della legalità, ha deciso di promuovere alcuni seminari conoscitivi per raccogliere idee, esperienze, prospettive e proposte. Il primo appuntamento, in programma domani, giovedì 17 giugno, si concentra – spiegano dall’Istituto di ricerca – su indicazioni e spunti di riflessione utili anche ad anticipare la risposta della società rispetto ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia. L’incontro, online, si aprirà con i saluti dell’avvocata Stefania Pavone, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento. Due le sessioni previste. In quella del mattino, con avvio alle 10,30, l’apertura dei lavori sarà a cura dell’avvocata Paola Porcelli, direttrice della sede dell’Eurispes in Campania. Sono previsti gli interventi di: Gerardo Canfora, rettore Unisannio; Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Nicola Graziano, magistrato del Tribunale di Napoli; Carlo Marino, presidente Anci Campania; Carlo Palmieri, vicepresidente Politica industriale competitività unione industriali Napoli; Pasquale Preziosa, presidente dell’Osservatorio Eurispes sulla Sicurezza; Ambrogio Romano, presidente Comitato notarile Regione Campania; Giosy Romano, presidente Asi Napoli; Gennaro Vitale, presidente Ance Campania.

Nel pomeriggio, dalle 15,30, l’apertura dei lavori con Federico Cafiero de Raho, procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo e gli interventi di: Domenico Airoma, procuratore della Repubblica di Avellino; Giuseppe Borrelli, procuratore della Repubblica di Salerno; Antonio Centore, procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore; Nunzio Fragliasso, procuratore della Repubblica di Torre Annunziata; Aldo Policastro, procuratore della Repubblica di Benevento; Antonio Ricci, procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania; Laura Triassi, procuratrice della Repubblica di Nola; Maria Antonietta Troncone, procuratrice della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L’incontro verrà trasmesso in diretta sul canale Youtube dell’Eurispes e sui canali social dell’Istituto. Per registrarsi: https://zoom.us/webinar/register/WN_RqX4pD3qQ_-Avr2NhYNfTA.