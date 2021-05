Eurispes, rapporto sull’Italia: Il divario Nord-Sud danneggia tutto il Paese

La “sperequazione territoriale” tra Mezzogiorno e altre aree del Paese su infrastrutture e trasporti “danneggia tutto il Paese, come ben evidenziato da alcune stime secondo le quali il divario logistico attualmente in essere tra l’Italia e il resto dei paesi dell’Eurozona costi al Belpaese, ogni anno, almeno 70 miliardi di euro in export mancato”. E’ quanto si legge nel Rapporto Italia 2021 di Eurispes. “Garantire l’accesso del Sud alle reti di trasporto trans-europee nella prospettiva di realizzare la completa integrazione dei sistemi trasportistici e logistici nazionali in un unico sistema europeo intermodale – si legge ancora nel Rapporto – può rappresentare un primo passo per appianare le sperequazioni territoriali non solo tra il Nord e il Sud Italia, ma anche tra l’Italia stessa e il resto dell’Europa”. La contrazione degli investimenti sul settore dei trasporti, viene sottolineato, “è una delle cause precipue dei ritardi e dei deficit esposti in precedenza. A titolo esemplificativo, i report annuali di Svimez rilevano uno stato ai limiti dell’irreversibilità. Tra il 1990 e il 2015 la rete ferroviaria complessiva è aumentata nel Centro-Nord (+2,9%) ed è rimasta praticamente invariata nel Meridione (-0,3%). Gli indici di accessibilità ferroviaria nelle regioni del Sud Italia hanno ovunque valori sotto la media e negli anni più recenti gli investimenti pubblici in infrastrutture nel Mezzogiorno risultano pari al 20% del totale nazionale mentre negli anni Settanta erano circa il 50%”. Secondo Eurispes, “aumentare in modo significativo gli investimenti in infrastrutture darebbe un beneficio piuttosto consistente a tutto il Paese: alcuni studi suggeriscono che un incremento pari a 4 miliardi di euro annui avrebbe ricadute positive e significative per l’economia di tutto il Paese per via della maggiore domanda nelle regioni meridionali e per l’integrazione economica che ne conseguirebbe”.



Mezzogiorno, drammatico il gap con il Settentrione: è crisi sociale

“A partire dalla crisi finanziaria del 2008” il divario tra Nord e Sud dell’Italia “si è ampliato ulteriormente e sembra essersi assestato su livelli drammatici a seguito della crisi attuale, che non è più solamente sanitaria, ma assume le connotazioni di una vera e propria crisi sociale. Una crisi diversa rispetto a quelle precedenti, legate a settori specifici, nelle parole di Alessandro Pajno, già Presidente del Consiglio di Stato tra il 2016 e il 2018: quella odierna è una crisi sistemica, capace di pervadere ogni comparto produttivo”. E’ quanto si legge nel Rapporto Italia 2021 di Eurispes. “La dimensione territoriale e urbana della questione relativa alla divergenza geografica in atto – spiega Eurispes – è parte evidenziata anche dall’agenda del Piano Sud 2030, manifesto per un piano strategico decennale per attivare finanziamenti e promuovere riforme strutturali, promosso dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale. Il documento sottolinea come nell’ultimo ventennio, che ha visto una complessiva stagnazione dell’economia e della mobilità sociale del Paese, la divergenza territoriale storicamente associata alla frattura tra l’Italia meridionale e centro-settentrionale abbia visto giustapporsi inedite geografie e il riemergere di nuove dicotomie: quella tra il centro e le periferie, tra le città e le aree rurali e periurbane. Obiettivo è pervenire a una riconnessione territoriale da sviluppare in accordo e con il coinvolgimento delle comunità locali, promuovendo al contempo forme di cittadinanza attiva e favorendo quindi lo scambio di buone pratiche in una prospettiva di benchmarking”.