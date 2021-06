Euro 2020, Belgio batte Danimarca 2-1 e vola agli ottavi

(Adnkronos) – Il Belgio batte la Danimarca per 2-1 e stacca il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020. I ‘diavoli rossi’ vincono in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, firmato da Poulsen dopo appena 2 minuti di gioco. Dopo l’omaggio al convalescente Eriksen al 10′, con il match che si ferma per l’applauso dei giocatori e del pubblico, è soprattutto la ripresa a regalare emozioni. Il Belgio cambia decisamente marcia nel secondo tempo con l’ingresso in campo di De Bruyne al posto di Mertens.