Euro 2020, Italia-Svizzera 3-0: azzurri agli ottavi

(Adnkronos) – L’Italia batte la Svizzera 3-0 ed è già agli ottavi di finale di Euro 2020. La doppietta di Locatelli, a segno al 25′ e al 51′, e il gol di Immobile (89′) regalano il successo alla Nazionale di Mancini nella sfida di Roma, valida per la seconda giornata del Gruppo A. Con 6 punti dopo 2 gare, gli azzurri hanno già staccato il biglietto per la fase ad eliminazione diretta. Domenica, sempre allo stadio Olimpico, match con il Galles per chiudere il girone: basta un pareggio per blindare il primo posto.