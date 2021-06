(Adnkronos) – L’Olanda vola agli ottavi di Euro 2020 battendo l’Austria per 2-0. Gli Oranje archiviano il match della seconda giornata del gruppo C, giocato alla Amsterdam Arena, con un gol per tempo: apre Depay all’11’ su rigore, chiude Dumfries al 67′. La vittoria proietta l’Olanda a quota 6 punti a +3 sulla stessa Austria e sull’Ucraina, con il primo posto del girone ormai blindato. Fanalino di coda la Macedonia, ferma a zero punti.