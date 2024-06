Euro 2024, Austria-Francia 0-1: decide un autogol di Woeber

(Adnkronos) – La Francia batte l’Austria 1 a 0 nel primo turno del gruppo D degli Europei di Germania 2024, disputato allo stadio Esprit arena di Dusseldorf. A decidere la partita una autorete di Woeber al 38′ del primo tempo. La classifica del girone vede Olanda e Francia a 3 punti e Austria e Polonia 0.

Kylian Mbappé ha lasciato il campo con la faccia insanguinata dopo uno scontro con il difensore austriaco Kevin Danso. Dopo aver colpito violentemente la spalla di Danso mentre tentava un colpo di testa, il capitano dei Blues si è ritrovato a terra ed è uscito dal campo con il naso sanguinante. Medicato, è rientrato in campo ma poco dopo si è accasciato, e ha ricevuto una ammonizione dall’arbitro per condotta antisportiva. A quanto riferito dal team, riporta Le Figaro, il calciatore è stato trasferito in ambulanza all’ospedale universitario di Düsseldorf, dove dovrà essere operato per il naso fratturato.