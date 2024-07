Euro 2024, Luciano Spalletti: Io il responsabile del disastro della Nazionale. Ma vado avanti

“Sono quello che ha più responsabilità, ma è un giochino che non faccio quello di tornare indietro, nella mia vita sono sempre stato attento a quello che devo fare successivamente, indietro non ci posso tornare, è chiaro che per quello che si è visto qualche cosa ho sbagliato, ho tentato di ringiovanire un po’ la squadra, siccome rimango qui, in futuro sarà fatto ancora di più”. Così il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, in conferenza stampa a Casa Azzurri il giorno dopo l’eliminazione agli ottavi di Euro2024.