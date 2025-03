Euro 2032, il ministro Abodi a Napoli: E’ ora di decidere una soluzione per lo stadio Maradona

“Mi auguro che questa mattina possa essere un’occasione di chiarimento definitivo dell’impegno di ognuno nel proprio ruolo per risolvere il tema di rendere il Maradona moderno e futuribile“. Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, a Napoli per ‘Aura Neapolis’, festa del coordinamento cittadino di Napoli di Fratelli d’Italia, alla quale parteciperà con un confronto con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis. Quello della riqualificazione dello stadio Maradona in vista di Euro 2032 “è un tema che arriverà a soluzione. Probabilmente – ha aggiunto Abodi – è arrivato anche il momento di decidere quale soluzione delle varie ipotizzate. È arrivato il momento di prendere una strada e percorrerla in armonia tutti insieme. Il 2032 è un traguardo apparentemente lontano, ma ci sono dei traguardi intermedi, come a ottobre 2026 la decisione dei 5 stati italiani e al massimo aprile-maggio 2027 l’apertura dei cantieri. Tutto questo calendario comincia a essere un po’ incalzante, quindi è arrivato il momento delle decisioni. Questa è una decisione che prenderà il sindaco di Napoli insieme e in sintonia con il presidente del club Aurelio De Laurentiis e noi faremo la nostra parte, accompagnando le loro decisioni”.