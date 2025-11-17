Euro digitale, Cipollone esclude l’ipotesi del “solo offline”

Roma, 17 nov. (askanews) – L’uomo di punta della Bce per l’euro digitale esclude che si possa procedere unicamente con la modalità offline su questo progetto. “Ho seri dubbi” che con una modalità simile “riusciremmo a fare quello che proponiamo di fare”, ha affermato Piero Cipollone, componente del Comitato esecutivo della Bce rispondendo ad una domanda durante una audizione al Parlamento europeo.

Quella di procedere sull’euro digitale solo con la modalità offline è una idea proposta dal relatore del Parlamento Ue sulla legge in discussione, lo spagnolo Fernando Navarrete Rojas. Ipotesi su cui a Cipollone è stata rivolta una domanda da un altro europarlamentare.

Oggi la maggiore incapacità del contante in euro “è che non puoi pagare online. Non vedo come la soluzione dell’offline risolverebbe questo”, ha detto Cipollone. “Forse c’è qualche dimensione tecnica che non capiamo, ma in questa fase non mi sembra che attueremmo il compito di dare la possibilità di pagare ovunque e per tutti gli usi – ha aggiunto -. Specialmente dove non ci sono soluzioni europee private che ci consentirebbero di competere con gli schemi internazionali”. (fonte immagine: European Union – European Parliament).