Euro digitale, Cipollone: se passa la legge Ue emissione nel 2029

Roma, 18 feb. (askanews) – “L’esercizio pilota e le operazioni iniziali” sull’euro digitale potrebbero essere avviati dalla Bce a metà 2027, mentre, posto che il Parlamento Ue approvi la normativa in discussione “ci prefiggiamo di essere pronti a un’eventuale prima emissione dell’euro digitale nel 2029”. Lo afferma Piero Cipollone, componente del direttorio della Bce, nelle slide che sta presentando questa mattina all’Abi, dove viene ospitato in occasione del Comitato esecutivo dell’associazione.

Queste tempistiche programmate si basa appunro “sull’ipotesi di lavoro che i colegislatori dell’UE adottino il regolamento sull’introduzione dell’euro digitale nel corso del 2026”.

Cipollone ha toccato 4 temi chiave: l’avanzamento della preparazione tecnica; l’intensificazione del coinvolgimento degli operatori di mercato e l’individuazione delle possibili sinergie, lo stato avanzamento del progetto pilota e, quarto, lo stato della discussione dal punto di vista legislativo.

Cipollone ha ribadito il parere della Bce, secondo cui l’euro digitale serve a preservare la sovranità e l’autonomia Ue in un quadro globale di crescente digitalizzazione dei pagamenti.