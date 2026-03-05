Euro digitale, operatori servizi pagamento invitati al progetto pilota

Roma, 5 mar. (askanews) – L’Eurosistema delle Banche centrali ha pubblicato un invito ai fornitori di servizi di pagamento (payment service providers o Psp) a partecipare al progetto pilota sull’euro digitale. Contestualmente, riporta un comunicato della Bce, è stato pubblicato un quadro esteso di informazioni tecniche e operative delle procedure coinvolte.

“Fornendo questo materiale – sostiene la Bce – l’Eurosistema assicura trasparenza a tutte le parti interessate e supporto consistente ai fornitori di servizi di pagamento, mentre perdeono in considerazione l’opportunità di unirsi a questa iniziativa per delineare il futuro dei sistemi di pagamento in Europa”.

L’Eurosistema delle banche centrali include tutte le istituzioni centrali che dei paesi che utilizzano l’euro, quindi anche la banca di Banca d’Italia.

Secondo la Bce, il progetto di pilota avrà una durata di 12 mesi e si svolgerà dalla seconda metà del 2027. Metterà alla prova le caratteristiche dell’euro digitale in un contesto controllato per verificare le sue funzionalità tecniche, i processi operativi e l’esperienza complessiva degli utenti. La versione “beta” dell’euro digitale non avrà corso legale, precisa il comunicato.

La sperimentazione coinvolgerà personale dell’Eurosistema, operatori commerciali selezionati dalla Bce e dalle banche centrali nazionali, come caffè o ristoranti, così come operatori di e-commerce. (fonte immagine: ECB)