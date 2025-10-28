Euro digitale, Panetta: a Firenze Bce deciderà su avvio sviluppo

Roma, 28 ott. (askanews) – Sull’euro digitale la fase attuale di preparazione “si sta per concludere” e “nella riunione di Firenze”, che si terrà domani e giovedì, “il Consiglio direttivo della Bce deciderà se dare avvio alla fase di sviluppo, che, in caso di decisione positiva, inizierà il primo novembre. In questa fase l’Eurosistema realizzerà l’infrastruttura tecnica ed effettuerà i test sulle principali funzionalità, in stretta collaborazione con i fornitori esterni di servizi”. Lo ha riferito il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio, a Roma.

La decisione finale sul se emettere l’euro digitale “dipenderà dall’approvazione del regolamento europeo, attesa entro il 2026. L’obiettivo – ha spiegato – è avviare una fase di prova nel 2027 ed essere pronti per l’introduzione nella prima metà del 2029, offrendo ai cittadini europei uno strumento complementare ai mezzi di pagamento privati e al contante cartaceo”.