Euro digitale, Panetta: molte infrastrutture fatte a Roma e Frascati

Roma, 21 gen. (askanews) – L’euro digitale si farà e forse non solo quello. “Alla fine io mi aspetto che ci sia una moneta di Banca centrale digitale, non c’è nessun dubbio, perché se il sistema deve funzionare con infrastrutture digitali, su registri distribuiti, deve avere la sua contropartita nelle strutture della banca centrale”. E l’Italia sta dando un contributo rilevante su questo progetto. Lo ha spiegato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta nel suo intervento a Milano, ospite dell’Abi in occasione del Comitato esecutivo.

E su questo terreno “poi ci saranno le banche commerciali: io mi aspetto che, in un periodo che è difficile prevedere quanto sia lungo, anche la moneta di banca commerciale sarà prevalentemente tokenizzata. Questo richiede valutazioni di tipo molto più esteso – ha proseguito Panetta – mi aspetto che non solo la banca centrale, ma anche le banche commerciali progressivamente si sposteranno su passività di carattere digitale, il che faciliterebbe molto la vostra vita, oltre che quella dei depositanti”.

Sull’euro digitale sta lavorando la Bce e tutto l’Eurosistema delle banche centrali “ma sappiate – ha detto ai molti banchieri presenti alla riunione – che gran parte di queste infrastrutture si fanno a Roma e a Frascati (dove una volta si andava la sera per il buon vino, ha scherzato il governatore). Si sviluppano fra Roma, Francoforte e adesso si è aggiunta anche Parigi. Quindi stiamo contribuendo in modo molto rilevante a questo passaggio”, a rivendicato Panetta.

In generale, “mi aspetto che nei prossimi anni, a una velocità crescente, si espanda la finanza digitale, che non vuol dire che spariscono gli strumenti tradizionali che noi abbiamo. Vuol dire semplicemente che cambiano la loro natura tecnologica, il contante potrebbe diventare una moneta virtuale, l’euro digitale emesso dalla Banca centrale europea. E gli scambi interbancari all’ingrosso, quelli che adesso passano per Target 2 e Target 2 Securitie, anche questi saranno effettuati con strumenti tecnologici diversi”.