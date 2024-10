Euro ncap premia sistemi assistenza alla guida di Mercedes-Benz Classe C

ROMA (ITALPRESS) – La Mercedes-Benz Classe C ha ricevuto il punteggio massimo di “very good” nell’attuale

valutazione Euro NCAP per i sistemi di assistenza alla guida1. Il modello testato ha totalizzato un totale di 182 punti. Classe C ha vinto questo test tra altri cinque concorrenti, ottenendo l’85% nell’area Assistance Competence e il 97% in Safety Backup. Risultati particolarmente positivi grazie alla funzione Active Emergency Stop Assist: Il veicolo è in grado di cambiare corsia a destra o a sinistra (in base al Paese) e di fermarsi in modo controllato se il conducente non è più in grado di guidare, ad esempio in caso di malore. “La sicurezza è essenziale per Mercedes-Benz. La nostra priorità assoluta è evitare o almeno ridurre la gravità degli incidenti in scenari di traffico reali. Siamo orgogliosi che organizzazioni indipendenti come Euro NCAP confermino l’altissimo livello di prestazioni dei nostri sistemi di assistenza. Il risultato di questo test ha confermato ancora una volta le nostre competenze nello sviluppo dei sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza” dichiara Markus Schàfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, CTO, Sviluppo e Acquisti.

L’ottimo risultato della Classe C arriva dopo le eccellenti prestazioni di EQE berlina (2022), EQE SUV (2023) e Classe E (2023) nella valutazione speciale Euro NCAP per i sistemi di assistenza alla guida. Con l’85% di competenza nell’assistenza e il 100% nel backup della sicurezza, la berlina EQE ha, infatti, registrato il risultato più alto di sempre.

Con oltre 40 sistemi di assistenza alla guida, i modelli Mercedes-Benz contribuiscono ad aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La Classe C con il pacchetto opzionale di assistenza alla guida Plus include funzioni come il sistema di assistenza alla distanza attivo DISTRONIC incl. il sistema di assistenza allo sterzo attivo, il sistema di assistenza al superamento dei limiti di velocità attivo e il sistema di assistenza allo stop-and-go attivo, Active Lane Change Assist, Active Emergency Stop Assist, Evasive Steering Assist, Active Lane Keeping Assist, Active Blind Spot Assist, Attention Assist, Active Brake Assist con funzione di traffico trasversale, oltre a Pre-Safe Plus e Pre-Safe Impulse Side.

foto: ufficio stampa Mercedes Benz Italia

(ITALPRESS).