Euro U.21, Azzurrini beffati finisce 1-1 con la Svezia

MONZA (ITALPRESS) – L’Italia Under 21 di Nicolato pareggia 1-1 ed è beffata dalla Svezia nel finale dello scontro diretto al vertice del gruppo F di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Al Brianteo di Monza, non basta un gol di Lorenzo Lucca per mettere a segno il sorpasso sugli scandinavi e per mantenere il punteggio pieno dopo quattro giornate. Arriva al 92′, infatti, il pareggio svedese con Prica. Dal 1′ il Ct conferma il tridente d’attacco con Colombo e Vignato ai lati dell’unica punta Lorenzo Lucca. L’attuale capocannoniere di Serie B è uno dei più attesi e non delude le aspettative. Dopo una prima mezz’ora sotto tono e un’occasione fallita al 39′, Lucca firma al 41′ il suo primo gol azzurro con una spaccata in volo su cross di un ottimo Rovella, tra i migliori del centrocampo. Ritmi bassi anche nella ripresa. Ci prova subito Colombo con un sinistro da fuori area: alto. La risposta della Svezia si ha al 57′ con un tiro di Elanga dalla distanza che non ha più fortuna del tiro dell’azzurro. Non è un episodio isolato: la Svezia col passare dei minuti prende sempre più campo e al 57′ si affaccia pericolosamente con Walemark che dribbla in area e calcia trovando una deviazione in corner. Ma nel momento migliore della Svezia, l’Italia ha la chance del 2-0: Colombo di spalle premia l’inserimento di Rovella che a tu per tu col portiere, trova la deviazione provvidenziale di Brolin. Al 91′ l’Italia ha un’altra chance: Piccoli, neo entrato, si fa murare da pochi passi dal portiere scandinavo. Una beffa, raddoppiata dal gol del pareggio di Prica al 92′ che lascia tanti rimpianti. La Svezia resta al primo posto a +1, l’Italia però ha una partita da recuperare.

(ITALPRESS).