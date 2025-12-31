Eurogruppo, “caloroso benvenuto” di Pierrakakis alla Bulgaria

Roma, 31 dic. (askanews) – “Un caloroso benvenuto alla Bulgaria nell’euro. Dal 1 gennaio del 2026 diventa il 21esimo Stato dell’eurozona. Questa pietra miliare riflette sforzi e riforme, rafforza la nostra valuta condivisa e le fondamenta dell’Unione a un momento decisivo per l’Europa. Congratulazioni e i migliori auguri per il 2026”. È il video messaggio di auguri del presidente dell’Eurogruppo, il greco Kyriakos Pierrakakis, inviato tramite X alla vigilia della da parte della Bulgaria dell’euro.

La prima riunione dell’Eurogruppo con il neo componente, che verrà rappresentato dal ministro delle Finanze Temenuzhka Petkova, si terrà il 19 gennaio a Bruxelles.