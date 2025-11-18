Eurogruppo, Donohoe lascia la presidenza e va alla Banca Mondiale

Roma, 18 nov. (askanews) – Colpo di scena all’Eurogruppo. Il presidente Pascale Donohoe, ministro delle Finanze delle dell’Irlanda, che era stata appena confermato nella carica lo scorso luglio, abbandonerà la guida dell’organismo che riunisce i suoi pari dell’area euro per rilevare la direzione generale della Banca mondiale, la seconda carica dell’istituzione di Washington.
Lo ha annunciato il governo irlandese, con una mossa a sorpresa secondo quanto riporta il Guardian. Al di là delle vicissitudini delle della politica irlandese – la decisione di Donjoe lo vede uscire di scena per la possibile Premiership – la decisione riapre anche la partita delle nomine a livello di Ue.
La carica di presidente dell’eurogruppo potrebbe infatti incastrarsi con i posti che tra alcuni mesi dovranno essere progressivamente sostituiti in seno alla Banca centrale europea, a cominciare da quella di vicepresidente per finire con la presidenza nel 2027.