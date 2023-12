Euronext, al via la prima Elite-Cdp Lounge: 18 le imprese selezionate

Elite, l’ecosistema di Euronext dedicato alla crescita delle Pmi e all’accesso ai mercati finanziari, insieme a Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), ha inaugurato la prima Elite-Cdp Lounge, accogliendo 18 aziende provenienti da 11 regioni e attive in 11 settori diversi.

Questa collaborazione offrirà alle imprese l’opportunità di ampliare le proprie competenze, comprendere gli strumenti disponibili per consolidare i loro piani di sviluppo e potenziare le connessioni con altre realtà aziendali, il settore dell’advisory e l’accesso ai mercati finanziari pubblici e privati. Elite continua a espandere la sua rete, raggiungendo oltre 2200 aziende a livello internazionale dal suo lancio nel 2012.

Marta Testi, a.d. di Elite, ha dichiarato: “Accogliamo con orgoglio queste 18 nuove aziende tra le oltre 130 eccellenze ammesse quest’anno in Elite e celebriamo questa partnership con il nostro azionista, Cassa Depositi e Prestiti. Queste aziende rappresentano il motore dell’economia reale e dimostrano una visione attenta nella gestione delle sfide future, soprattutto in un contesto così competitivo e complesso come quello attuale”.

Cdp, azionista di Elite e di Euronext, si conferma come partner strategico, sostenendo iniziative di successo come l’Acceleratore Franco-Italiano, che ha già coinvolto circa 70 aziende italo-francesi in sole due edizioni, grazie al supporto di Bpifrance e Team France Export.