Euronext Growth Milan, 27 (su 211) le società quotate del Sud (il 13%) con una capitalizzazione di 1,4 miliardi €

Su 211 società quotate su Euronext Growth Milan, sono 27 quelle del Sud, pari al 13% del totale, per una capitalizzazione di 1,4 miliardi di euro, cioè il 16% del totale. Sono questi i risultati dell’Osservatorio Ecm Euronext Growth Milan presentato da Irtop Consulting, che evidenziano come le società Egm del Sud hanno avuto nel 2023 un giro d’affari che si attesta a 1,6 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto al 2022 e i dipendenti sono pari a 4.487, in incremento del 20% rispetto agli occupati del 2022. In particolare sono rappresentate otto regioni su nove, con esclusione della Basilicata, con la Campania prima con 13 società quotate, seguita dalla Sicilia con 6 società quotate, mentre con con 2 società quotate vi sono Abruzzo, Puglia e Sardegna, e con una la Calabria e il Molise. “Le analisi del nostro Osservatorio Ecm evidenziano la capacità del mercato azionario di Borsaitaliana dedicato alle Pmi di agire come leva per potenziare la raccolta di capitale delle imprese anche nel sud Italia. Le risorse finanziarie ottenute in Ipo (370 milioni di euro), hanno rappresentato un forte volano per l’occupazione e la crescita economica delle Pmi che trova conferma nei fondamentali del 2023. Invitalia con il fondo Cresci al Sud ha dato un forte sostegno finanziario all’intero mercato investendo in 7 IPO rispetto alle 27 quotate al Sud” ha dichiarato Anna Lambiase, ceo di Irtop Consulting.