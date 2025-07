Euronext ha lanciato un’offerta per acquisire la Borsa di Atene

Milano, 31 lug. (askanews) – Euronext ha lanciato un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni della Borsa di Atene, Athex. L’offerta prevede uno scambio di azioni a un tasso di conversione fisso di 20.000 azioni ordinarie Athex per ogni nuova azione Euronext. Sulla base del prezzo di chiusura di Euronext di 142,7 euro al 30 luglio 2025, l’offerta valuta Athex 7,14 euro per azione e l’intero capitale ordinario circa 412,8 milioni di euro su base pienamente diluita.

Euronext, che già controlla le borse di Parigi, Milano, Bruxelles, Amsterdam, Lisbona, Dublino e Oslo, ha spiegato in una nota che “una potenziale combinazione con Athex porterebbe benefici significativi al mercato greco, aumentandone la visibilità internazionale, attirando investimenti e fornendo l’accesso ai servizi integrati e all’avanguardia di Euronext per il trading, la compensazione e il post-trading. Questa operazione creerebbe inoltre nuove opportunità di crescita e sinergia, sosterrebbe l’armonizzazione dei mercati dei capitali europei attraverso una piattaforma tecnologica unificata e posizionerebbe la Grecia come elemento vitale e permanente del più ampio ecosistema finanziario europeo”.

“Con l’offerta annunciata per l’acquisizione di Athex, l’operatore del mercato dei capitali greco, Euronext compie un passo significativo verso un mercato dei capitali più integrato e più competitivo in Europa. Oggi, l’impegno a progredire verso un’unione del risparmio e degli investimenti in Europa è senza precedenti, e noi siamo pienamente impegnati a trasformare questo impegno in realtà”, ha commentato Stéphane Boujnah, Ceo e presidente del consiglio di amministrazione di Euronext. “Negli ultimi anni, grazie alle nostre capacità di integrazione uniche, abbiamo creato l’infrastruttura leader del mercato dei capitali europeo. Euronext intende espandere ulteriormente la propria presenza geografica in Grecia e creare un hub di finanziamento nella regione dell’Europa sudorientale attraverso Athex – prosegue Boujnah – Negli ultimi anni la Grecia ha registrato una forte crescita economica, sostenuta dall’aumento degli investimenti, dalla crescente fiducia internazionale e da solidi indicatori economici. Questo è il momento giusto per investire in Grecia. Unirsi alla migliore tecnologia di trading e post trading di Euronext aumenterà la visibilità e l’attrattiva dei mercati greci su scala internazionale”.

Euronext ha avviato il processo di offerta informando la commissione ellenica per il mercato dei capitali e il cda di Athex. Il board della borsa ellenica è “unanimemente favorevole all’offerta agli azionisti”, si legge nella nota, e “ha stipulato un accordo di cooperazione con Euronext”. Il prezzo dell’offerta, spiega, rappresenta un premio di circa il 27% rispetto alla media ponderata per i volumi a 3 mesi delle azioni Athex al 30 giugno 2025.

La transazione consentirebbe agli azionisti di Athex di “rimanere in un gruppo allargato e significativamente più diversificato scambiando le loro azioni di Athex con quelle di Euronext e beneficiando così di una crescita continua, del potenziale di creazione di valore, della liquidità e dell’esposizione a un gruppo paneuropeo multinazionale”.

Euronext è il più grande polo di liquidità in Europa, gestisce circa il 25% dell’attività di trading azionario in contanti in Europa e mercati nei principali hub finanziari. La combinazione consentirebbe agli operatori dei mercati finanziari greci di entrare a far parte di una rete di oltre 1.800 società quotate in borsa con una capitalizzazione di mercato complessiva superiore a 6.000 miliardi di euro. L’interesse di Euronext per Athex riflette la forte fiducia di Euronext nello sviluppo dell’economia greca e nel potenziale di crescita derivante dall’ulteriore integrazione dei mercati dei capitali greci nell’Eurozona e da un migliore accesso agli investitori internazionali.