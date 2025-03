Euronext, intesa con Visma per l’acquisizione di Admincontrol

Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha siglato un accordo definitivo con Visma per acquisire il 100% di Admincontrol, azienda leader nei Paesi nordici e nel Regno Unito nella fornitura di soluzioni SaaS per la governance e la collaborazione sicura. L’operazione si inserisce nella strategia di Euronext volta a espandere l’offerta SaaS e ad aumentare la quota di ricavi basati su abbonamento. In particolare, questa acquisizione rafforza la crescita di Euronext Corporate Solutions in queste aree geografiche. Fondata nel 2005 e con sede a Oslo (Norvegia), Admincontrol offre una piattaforma avanzata per la governance e la collaborazione sicura, fornendo software per la gestione dei consigli di amministrazione e soluzioni per il controllo di transazioni critiche. Questi strumenti supportano processi decisionali efficaci e facilitano la collaborazione per oltre 4.000 clienti e 200.000 utenti in diverse organizzazioni. Negli ultimi cinque anni, Admincontrol ha registrato una crescita annuale a due cifre.