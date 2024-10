Europa, appello di 12 Regioni italiane: rafforzare il budget per la politica di coesione

Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e provincia Autonoma di Bolzano. Sono 12 le regioni italiane ad aver sottoscritto un non-paper, un documento informale, per chiedere alla Commissione europea una politica di coesione post-2027 sostenuta da un budget solido e che abbia un approccio territoriale, in linea con i principi di partenariato e sussidiarietà. Il documento – firmato da un totale di 134 regioni provenienti da 16 Stati membri – sarà domani al centro dell’evento ‘Per una politica di coesione e crescita rafforzata dopo il 2027 con le regioni al centro’, promosso dal vicepresidente dell’Eurocamera, Younous Omarjee. In attesa dell’avvio dei negoziati del nuovo bilancio a lungo termine, i firmatari si dicono soddisfatti della nomina di un vicepresidente con delega alla Coesione e alle riforme, ovvero Raffaele Fitto. Un “riconoscimento dell’importanza e della rilevanza della politica di coesione per tutte le regioni d’Europa”, si legge nel non-paper. Prioritario, secondo il testo, è garantire un “bilancio che corrisponda all’approccio di investimento a lungo termine della Politica di Coesione che affronta le diverse sfide in tutte le regioni dell’Ue”.