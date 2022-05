Europa Creativa, promozione opere letterarie: call da 5 milioni per 40 progetti

È aperto il bando “Circulation of European literary works” del programma Europa Creativa, con l’obiettivo di sostenere la traduzione, la pubblicazione, la distribuzione e la promozione di opere europee di narrativa.

Quattro le priorità di questa call: rafforzare la circolazione transnazionale e la diversità delle opere letterarie europee; incoraggiare la traduzione e la promozione di opere di narrativa scritte in lingue meno diffuse per aumentare la loro circolazione verso mercati più ampi in Europa e oltre; raggiungere un nuovo pubblico; rafforzare la competitività dell’editoria incoraggiando la cooperazione all’interno della catena del valore di questo settore.

Verranno finanziate attività di traduzione, promozione e di stribuzione di opere letterarie di narrativa, così come attività per contribuire alla vendita dei diritti di traduzione in Europa e oltre. Il bando sosterrà circa 40 progetti con un budget totale di 5 milioni di euro.

Ogni progetto deve basarsi su una solida strategia editoriale e promozionale che copra un pacchetto di almeno 5 opere di narrativa ammissibili tradotte da e verso le lingue ammissibili.

Potranno partecipare alla call persone giuridiche (enti pubblici o privati) con sede in paesi partecipanti al programma Europa Creativa. Sono ammesse sia le candidature singole che le proposte presentate da un consorzio (che dovrà essere composto da almeno 2 beneficiari). Scadenza: il 31 maggio 2022.