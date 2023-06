Europa creativa, sale cinematografiche: 15,5 milioni per incentivare i network

L’obiettivo è sostenere una rete di operatori cinematografici per incoraggiare gli operatori a proiettare una quota significativa di film europei non nazionali attraverso incentivi e progetti di collaborazione; contribuire a suscitare e accrescere l’interesse del pubblico per i film non nazionali anche attraverso lo sviluppo di attività per i giovani cinefili; aiutare le sale cinematografiche ad adottare approcci innovativi in termini di portata e coinvolgimento del pubblico, oltre a partenariati con altri operatori dell’industria cinematografica e con istituzioni culturali locali; incoraggiare lo scambio di buone pratiche, la condivisione delle conoscenze e altre forme di collaborazione transfrontaliera tra i membri della rete; contribuire al dialogo politico sull’industria cinematografica raccogliendo dati e diffondendo i risultati delle attività della rete al di fuori dei suoi membri.

Inoltre, i candidati devono presentare strategie adeguate per garantire un’industria più sostenibile e più rispettosa dell’ambiente e garantire la parità di genere, l’inclusione, la diversità e la rappresentatività.

Possono partecipare enti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi ammissibili, ossia nei Paesi partecipanti a Creative Europe, negli Stati membri dell’UE, compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) o nei paesi SEE. Il budget disponibile per questa call è di 15.500.000 di euro.